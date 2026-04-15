Британці готові передати Україні щонайменше 120 тисяч безпілотників цього року

Велика Британія оголосила про найбільший за весь час пакет постачання дронів для України, який включає передачу щонайменше 120 тисяч безпілотників цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в уряді Великої Британії.

Новий пакет військової допомоги, який є найбільшим для Британії у сфері постачання БпЛА, включатиме тисячі ударних дронів дальнього радіуса дії, розвідувальних безпілотників, дронів для логістичного забезпечення та морських засобів, які вже пройшли бойове випробування на передовій в Україні. Поставки нових БпЛА вже розпочалися цього місяця.

Оголошення від Лондона прозвучало тоді, коли британський міністр оборони прямує до Берліна для співголовування на 34-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, яка, як очікується, збере 50 країн.

На засіданні Гілі також підтвердить, що Британія надасть Україні сотні тисяч артилерійських снарядів та тисячі ракет ППО цього року.