У Татарстані горить «Нижньокамськнафтохім»

Мер Нижньокамська Радмір Бєляєв заявив, що наразі «триває локалізація загоряння».

«Фахівці акредитованих лабораторій здійснюють моніторинг якості атмосферного повітря, загрози для мешканців та довкілля не зафіксовано», - написав він у соцмережах.

Причини вибуху наразі не повідомляються.

У той же час місцевий телеграм-канал із посиланням на МНС написав, що після вибуху в регіоні оголошували режим «Безпілотна небезпека».

Нагадаємо, «Нижньокамськнафтохім» входить до складу СІБУРу – найбільшого нафтохімічного холдингу Росії. На сайті компанії вказано, що підприємство є один із найбільших у світі виробників синтетичних каучуків, ключове підприємство Волзького кластера холдингу.

Телеграм-канал ASTRA зазначав, що 13 людей постраждали від вибуху, з них семеро госпіталізовані.