У Татарстані горить «Нижньокамськнафтохім»
На території нафтохімічного підприємства «Нижньокамськнафтохім» стався потужний вибух.
Про це повідомляє Настоящее время.
Мер Нижньокамська Радмір Бєляєв заявив, що наразі «триває локалізація загоряння».
«Фахівці акредитованих лабораторій здійснюють моніторинг якості атмосферного повітря, загрози для мешканців та довкілля не зафіксовано», - написав він у соцмережах.
Причини вибуху наразі не повідомляються.
У той же час місцевий телеграм-канал із посиланням на МНС написав, що після вибуху в регіоні оголошували режим «Безпілотна небезпека».
Нагадаємо, «Нижньокамськнафтохім» входить до складу СІБУРу – найбільшого нафтохімічного холдингу Росії. На сайті компанії вказано, що підприємство є один із найбільших у світі виробників синтетичних каучуків, ключове підприємство Волзького кластера холдингу.
Телеграм-канал ASTRA зазначав, що 13 людей постраждали від вибуху, з них семеро госпіталізовані.