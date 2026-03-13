Російські ватажки катують власних солдатів за відмову йти на забій

Воєнна розвідка України перехопила розмову окупантів, яка вкотре доводить: для московитів поняття “права людини” чи “військовий статут” — порожній звук, а їхня армія тримається лише на звірячому насильстві.

У лавах загарбників панує атмосфера тотального страху та середньовіччя. Командири без вагань віддають накази ґвалтувати та калічити підлеглих, які намагаються врятувати своє життя і відмовляються ставати “м’ясом”.