Що краще обрати для міста мотоцикл або мопед

Гарною ідеєю є купити мотоцикл в Києві чи іншому місті України. Також досить популярні в нашій країні мопеди. Уявіть типовий ранок у таких умовах: пробки, нервові водії, запізнення на роботу. Саме в такі моменти багато хто починає думати про двоколісний транспорт. Він швидкий, маневрений і здатний перетворити годинну поїздку на двадцятихвилинне задоволення. Але тут виникає питання, яке ставить у глухий кут майже кожного новачка: мотоцикл чи мопед?

Мопед: маленький, але практичний

Мопед – це не просто «слабший мотоцикл», це окрема філософія пересування. Типовий представник цього класу мототехніки має такі характеристики:

двигун до 50 кубів; максимальна швидкість 45-60 км/год; витрата пального близько 1,5-2 л на сотню.

В Україні для керування мопедом достатньо звичайних водійських прав категорії AM або навіть просто посвідчення водія будь-якої іншої категорії. Страховка і технічне обслуговування обходяться копійками. Мопед паркується де завгодно, навіть там, де автомобіль і близько не поставиш. Для людини, яка їздить виключно містом на роботу, до магазину, на зустрічі він закриває 95% потреб із мінімальними витратами.

Якщо утилітарний дизайн вас не відлякує, а практичність та бюджетність в пріоритеті, варто купить мопед Дельта. Це легендарний мопед, який підходить як для міста, так і села.

Слабкі місця мопеда

Але є нюанс: мопед буде некомфортним на трасі, він не «тягне» в горку з пасажиром, а обганяти потік автобусів на жвавому проспекті на ньому може бути некомфортно. Психологічно (це теж важливо) частина людей просто не відчуває себе впевнено на повільному транспорті серед потоку машин.

Мотоцикл: свобода без компромісів

Тут вже інша розмова. Двигун від 125 кубів і вище дає справжню свободу: ви не просто рухаєтесь у потоці, ви його випереджаєте. Міський мотоцикл класу naked або стріт (наприклад, Honda CB300R, Yamaha MT-03, Kawasaki Z400) – це поєднання маневреності й потужності, яке дозволяє впевнено себе почувати як у вузькому провулку, так і на швидкісній трасі. Якщо ваше місто велике, а ви живете на околиці, мотоцикл просто поза конкуренцією. Він дозволяє виїхати за місто на вихідних, взяти пасажира без страждань, проїхати 80 км/год там, де мопед вже задихається.

Зворотна сторона медалі

Проте за цю свободу доведеться платити (і в буквальному, і в переносному сенсі). У цьому випадку врахуйте, що потрібні права категорії А (або A1 для 125 кубів), обов’язкове навчання, дорожча страховка, вища ціна самого транспортного засобу й обслуговування. Витрата пального – 3-5 л на сотню залежно від їзди. І, звісно, відповідальність: мотоцикл потребує навичок, уваги і правильної екіпіровки. Падіння на мопеді зі швидкістю 40 км/год і на мотоциклі зі швидкістю 80 – це дві принципово різні історії.

Три запитання, які допоможуть зробити вибір

Запитайте себе про три речі:

Де ви їздите? Якщо виключно в межах міста, районами зі щільним рухом і короткими маршрутами, мопед впорається чудово. Якщо місто велике або ви регулярно виїжджаєте за його межі, мотоцикл буде краще. Який у вас досвід? Мопед – ідеальний старт для новачка: повільніше, менше наслідків від помилок, простіше вивчити поведінку двоколісного транспорту. Який у вас бюджет? Мопед можна купити за 20 000-40 000 грн у нормальному стані, мотоцикл б/в починається від 60 000-80 000 і вище.

Найчесніша відповідь звучить так: для міста мопед – розумніший вибір, а мотоцикл – більш захоплюючий.