Volvo запускає продажі броньованих автомобілів в Україні

Volvo офіційно запускає в Україні продажі броньованих XC90 та XC60. Моделі доступні виключно для індивідуального замовлення та мають сертифікований балістичний захист. Бронювання доповнює всі ключові функції системи безпеки Volvо та високий рівень комфорту, характерний для преміальних SUV бренду.

Зовні автомобілі майже неможливо відрізнити від стандартних версій, водночас всередині прихована ретельно спроєктована захисна конструкція. Сьогодні Volvo – єдиний бренд у світі, чиї автомобілі відповідають одночасно американському стандарту NIJ IIIA та європейському й британському VPAM BRV 2009. А це – захист 360° від балістичних загроз, підтверджений сертифікацією Beschussamt Ulm. У світі, де ризики збройних нападів у містах стають реальністю, Volvo пропонує рішення, що дарує справжній спокій.

«Безпека Volvo завжди була про випередження ризиків. Сьогодні ми пропонуємо рішення, що забезпечує впевненість навіть у найскладніших обставинах. Броньовані XC90 та XC60 створені саме для цього: для сторонніх – це вишукані скандинавські автомобілі, але насправді за цією естетикою стоїть майстерна інженерія та сертифікований балістичний захист», — коментує Артем Ткаченко, бренд-директор Volvo в Україні.

Захист нового рівня

Процес бронювання починається з повної інтеграції захисних матеріалів у конструкцію автомобіля. Кожен XC90 та XC60 проходить етап повного розбирання, після чого броньовані елементи монтуються безпосередньо в оригінальний кузов. Такий підхід забезпечує точність інтеграції, оптимальний розподіл ваги та збереження керованості.

Основним матеріалом захисту є арамід – надміцне синтетичне волокно, що широко використовується в індивідуальних засобах захисту. Його шари розміщуються по периметру автомобіля, включно з дахом, що дозволяє ефективно поглинати енергію удару та підвищити рівень безпеки без суттєвого збільшення маси.

Додатково кузов підсилюється спеціально виготовленими елементами з нержавіючої сталі. Вони посилюють критичні зони – стики, перекриття, стійки та інші потенційно вразливі місця. Інженерні розрахунки й внутрішні випробування дозволяють точно визначити зони, де необхідне максимальне посилення, усуваючи можливі слабкі точки конструкції.

Балістичне скло та сертифікація світового рівня

Усі вікна автомобіля замінюються спеціально розробленим ламінованим броньованим склом товщиною 19 мм. Воно складається з кількох шарів скла та полімерних матеріалів, щільно з’єднаних між собою. У разі удару або пострілу скло не розлітається на уламки, а зберігає цілісність, поглинаючи силу удару. Передні вікна оснащені посиленими склопідйомниками, тоді як задні вікна додатково тоновані для приватності та заблоковані з міркувань безпеки. Товщина скла оптимальна: не заважає роботі наявних систем безпеки та камер, забезпечує максимальний захист, зберігаючи чудову видимість.

Після завершення процесу бронювання кожен автомобіль проходить комплексні дорожні та балістичні випробування. Сертифікація здійснюється німецьким органом Beschussamt Ulm та включає до 300 пострілів боєприпасами калібру 9 мм і .44 Magnum по різних зонах кузова.

Захист без втрати комфорту та динаміки

Додаткову вагу бронювання компенсовано комплексом інженерних рішень. Броньовані XC90 та XC60 оснащені посиленим шасі, більш потужними гальмами та 20-дюймовими колесами, розрахованими на складні умови експлуатації. Повний привод і адаптовані налаштування підвіски забезпечують стабільність, передбачувану керованість і впевненість за кермом.

Броньовані Volvo забезпечать впевненість у будь-яких умовах. Процес бронювання детальний і ретельний, але він не впливає на комфорт та технології, за які клієнти так люблять Volvo. Броньований XC90 доступний у двох версіях: із м'яким гібридним двигуном B5 потужністю 250 к.с. та з плагін-гібридним T8 у 455 к.с. У плагін-гібридній версії повноприводний позашляховик долає до 67 км* виключно на електротязі, зберігаючи всі переваги електрифікації навіть у броньованому захисті. Поєднання двох двигунів – електричного і бензинового – забезпечує потрібний запас ходу для міста та більшу свободу пересування для довших поїздок. Автомобіль оснащений низкою камер, радарів і датчиків безпеки, а також інтегрованими сервісами Google.

Інтер’єр зберігає всі ключові риси преміального Volvo: шкіру Nappa, опціональну аудіосистему Bowers & Wilkins, систему очищення повітря, вентиляцію сидінь і функцію масажу з багатоточковим впливом. Це рівень комфорту, який залишається незмінним навіть за умови значно підвищеного захисту.

Броньовані XC90 та XC60 доступні для замовлення в Україні в офіційних дилерських центрах. На броньовані автомобілі поширюється стандартна гарантія виробника – 2 роки без обмеження пробігу.