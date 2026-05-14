Ви заряджаєте акумулятор смартфона неправильно і навіть не підозрюєте про це

Є звички, які ми не ставимо під сумнів роками. Поставити телефон на зарядку перед сном — одна з них. Здається логічним: вранці прокидаєшся з повністю зарядженим смартфоном і йдеш у день без тривоги за відсоток батареї. Але саме ця звичка, яку мають мільйони людей, є однією з головних причин передчасної деградації акумулятора. Не падіння, не мороз, не дешевий кабель, а звичайна нічна зарядка, яку ви робите щодня. Розберімося, що насправді відбувається з батареєю вашого смартфона і як змінити кілька простих звичок, щоб акумулятор служив удвічі довше.

Головні правила заряджання, які виробники пишуть дрібним шрифтом

Літієві акумулятори, які стоять у переважній більшості сучасних смартфонів Samsung, мають свою «зону комфорту» — діапазон заряду, в якому вони працюють найефективніше і зношуються найповільніше. Знати цей діапазон і дотримуватися його — найпростіший спосіб суттєво продовжити життя батареї без жодних витрат. Отже, оптимальний діапазон роботи літієвого акумулятора становить від двадцяти до вісімдесяти відсотків. Підключати зарядку не обов'язково чекати, поки телефон «сяде», навпаки, короткі підзарядки протягом дня значно корисніші для батареї, ніж один повний цикл від нуля до ста.

Ось основні правила, які реально впливають на тривалість життя акумулятора:

Не заряджайте до 100% щоночі. Після досягнення повного заряду смартфон, залишений підключеним, продовжує отримувати мікрострум для підтримки рівня — це створює постійне навантаження на батарею і провокує перегрів.

Не розряджайте нижче 15–20%. Глибокий розряд пришвидшує хімічне старіння елементів акумулятора — кожен такий цикл забирає частину ємності назавжди.

Знімайте чохол під час інтенсивного заряджання. Особливо це стосується щільних захисних чохлів — вони затримують тепло, а перегрів під час заряджання є одним із головних ворогів літієвої батареї.

Використовуйте режим обмеження заряду. Більшість сучасних смартфонів мають вбудовану функцію, яка зупиняє заряджання на рівні 80–85%. Знайдіть її в налаштуваннях батареї — і активуйте.

Уникайте заряджання в спеку. Температура вище тридцяти п'яти градусів під час заряджання — це прискорена деградація. Не залишайте смартфон на сонці або в розігрітому автомобілі підключеним до зарядки.

Чому будь-який кабель з адаптером — погана ідея?

Більшість людей ставляться до зарядного пристрою як до другорядного аксесуара. Але саме зарядний пристрій визначає, з якою швидкістю і якістю енергія потрапляє в акумулятор. Неправильно підібраний блок живлення здатний зіпсувати батарею значно швидше, ніж будь-яка інша звичка.

Основна небезпека — неоригінальні зарядні пристрої з невідомих джерел. Дешеві підробки не мають належного захисту від перепадів напруги, перегріву та короткого замикання. У кращому випадку такий зарядник просто скоротить термін служби акумулятора. У гіршому — спровокує здуття батареї або, у рідкісних, але реальних випадках, займання. Економія ста гривень на зарядному пристрої може обернутися покупкою нового смартфона. Якщо оригінальний зарядник вийшов з ладу, обирайте сертифіковані аналоги від перевірених брендів із вихідними параметрами, що відповідають вимогам вашого смартфона. Ці дані завжди вказані в технічних характеристиках пристрою або на офіційному сайті виробника.

Акумулятор не зношується — його зношують

Батарея смартфона не має встановленого терміну служби у роках, вона розрахована на певну кількість циклів заряд-розряд. Тому, як швидко ці цикли витрачаються, повністю залежить від звичок користувача. Правильний діапазон заряду, якісний зарядний пристрій і відмова від нічної зарядки до ста відсотків — три прості зміни, які здатні подовжити життя акумулятора на роки. Почніть із найпростішого: сьогодні вночі відключіть телефон від зарядки, коли він досягне вісімдесяти відсотків. Ваша батарея це оцінить.