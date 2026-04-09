MacBook Neo — компактний та доступний ноутбук для щоденних завдань

Компанія Apple поступово розширює лінійку пристроїв. Сьогодні бренд орієнтується не лише на професіоналів, тому пропонує практичні гаджети для базових щоденних завдань.

Наприклад, модель Apple MacBook Neo позиціонується як компактний ноутбук для навчання, роботи з документами та повсякденного використання. Замовити пристрій можна в інтернет-магазині GRO.

Технічні параметри та особливості моделі

Процесор A18 Pro, який раніше використовувався лише в смартфонах, став вдалим рішенням і для ноутбуків. Він містить 6-ядерний CPU та 5-ядерний GPU, що забезпечує достатню продуктивність для більшості користувачів.

Звісно, цей гаджет не призначений для професійного монтажу відео чи складних завдань. Проте він залишається оптимальним вибором для того, щоби працювати з документами та браузером, використовувати навчальні та офісні програми. Його можливостей вистачає і для запуску невимогливих ігор.

Дисплей Liquid Retina з діагоналлю 13 дюймів має роздільну здатність 2508 x 1506 пікселів і яскравість до 500 ніт, що забезпечує комфортну роботу в приміщенні та за яскравого освітлення.

Корпус виготовлений із переробленого алюмінію. Користувачам доступні чотири кольори: Citrus, Blush, Indigo та Silver.

Ноутбук оснащений 8 ГБ оперативної памʼяті. Цього достатньо для базової роботи з macOS у режимі багатозадачності. У пристрої передбачений вбудований накопичував на 256 або 512 ГБ без можливості апгрейду.

Переваги MacBook Neo: короткий огляд

Статистика свідчить про великий попит на компактний ноутбук від Apple. Така популярність повʼязана з низкою переваг пристрою:

Статистика говорить про те, що в Києві з’являється все більше охочих замовити цей ноутбук. Це пов’язано з його перевагами:

доступніша вартість у порівнянні з іншими ноутбуками Apple;

достатня продуктивність для щоденних завдань;

енергоефективність і автономність до 16 годин;

компактність і легка вага;

підтримання функцій штучного інтелекту (Neural Engine);

інтеграція в екосистему Apple.

Це гарний вибір для студентів, фрілансерів та офісних працівників. Придбати новий ноутбук можна на сайті інтернет-магазину GRO — у каталозі є великий вибір нових пристроїв за найкращими.