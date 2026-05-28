Український фільм «Паляниця» здобув престижну кінонагороду в Лос-Анджелесі

​На кінофестивалі ETHOS Film Awards, що відбувся в Санта-Моніці (США), фільм отримав перше міжнародне визнання: «Паляниця» стала єдиною українською стрічкою в офіційній програмі та здобула почесну нагороду за вагомий суспільний вплив заради миру (Impact Award for Peace). Після показу відбулося емоційне обговорення, під час якого глядачі ставили глибокі запитання та високо оцінили роботу режисерів Кадіма Тарасова та Юлії Большинської.

На Даллаському міжнародному кінофестивалі (Dallas International Film Festival, DIFF) відбувся показ фільму для широкого загалу. Організатори та учасники заходу, який цьогоріч відзначав своє 20-річчя, назвали «Паляницю» однією з найсильніших стрічок офіційної програми. Участь у фестивалі стала потужною платформою для культурної дипломатії, адже на заходах були присутні понад 50 американських та міжнародних медіа. Творча група у складі продюсерів Катерини Тимченко (Aerosol Arsenal Films) та Раяна Сміта (Ryan Smith), а також героїв стрічки — Джонні (Johnny Ashbaugh) та Трістана (Tristan George), представила проєкт і дала низку інтерв’ю іноземним журналістам. У цих розмовах команда наголошувала на необхідності постійної уваги світу до України та нагадувала, що війна триває, а українці щодня платять високу ціну за свободу.

«Для команди фільму «Паляниця» велика честь — отримати нагороду на Ethos Film Awards 2026 та взяти участь у Dallas International Film Festival. Наш фільм уже став потужним голосом України у світі. «Паляницю» створили, щоб через мистецтво стріт-арту ще раз нагадати світові, який уже втомився від війни, про Україну, про те, що боротьба триває.

Перша міжнародна нагорода фільму є визнанням спільної праці всієї команди, зокрема режисерів Кадіма Тарасова та Юлії Большинської, а також усіх, хто вклав у створення стрічки душу та серце. Ця нагорода належить не лише авторам фільму, а й усій Україні та українським захисникам, які щодня виборюють свободу та незалежність ціною власних життів» – Катерина Тимченко, продюсерка фільму.

За підтримки Асоціації «Дивись українське!» та її співзасновника Андрія Різоля було організовано понад 90 показів фільму в усьому світі. Із них понад 60 вже відбулися в Україні, зокрема в межах проєкту «Кіно заради перемоги!». Також стрічка була інтегрована в міжнародні покази та кіномарафон Culture vs War у 23 країнах світу.

«Для нас важливо, що «Паляниця» знаходить широкий відгук у міжнародної аудиторії. Ця стрічка об’єднує людей навколо ідей свободи та людської гідності, сприяє міжнародній підтримці України», – Андрій Різоль, Голова правління Асоціації «Дивись українське!»

Після американських прем’єр міжнародний тур фільму продовжився знаковими європейськими та українськими показами: спочатку стрічку представили у Варшаві за підтримки Посольства України в Польщі для близько 250 послів і дипломатів, де захід перетворився на масштабну культурну презентацію з мистецькою виставкою, виступом українського хору та традиційним частуванням паляницею, а наступним етапом став показ у Раді Європи в Страсбурзі для пів сотні дипломатів, що дало чергову нагоду донести до європейської спільноти правду про війну.

Наступним етапом стане Токіо, де вже підготовлено японські субтитри. У листопаді заплановано три великі покази для японської аудиторії. Крім того, «Паляниця» братиме участь ще в десяти міжнародних кінофестивалях, продовжуючи свою культурну місію та розповідаючи світові про Україну.