Антитіла з шоу «ВДОМА»: концерт у Києві у березні 2026

Антитіла — одна з небагатьох українських груп, чия репутація після 2022 року зміцнилась, а не розмилась. Понад 700 концертів для військових на передовій, виступи у бліндажах і польових умовах — це задокументований факт, а не маркетинг. Повернення на велику київську сцену після всього цього — це окрема подія зі своїм змістом.

Шоу «ВДОМА»: що відомо

Три вечори у Палаці Спорту — 20, 21 і 22 березня 2026 року. Шоу отримало назву «ВДОМА» — і це одночасно твердження і питання. Де дім після всього, що сталось. Що означає повернутись.

Палац Спорту — близько 10 тисяч глядачів за вечір. Три вечори підряд — це 30 тисяч людей за один тиждень. Квитки по всіх трьох датах розходяться активно, статус «топ продажів» на сайті це підтверджує.

Що буде у програмі

Антитіла будують великі концерти як цілісну подію — з відеорядом, змінами темпу, моментами тиші серед гучного. Вони вміють тримати зал і говорити важливе між піснями так, щоб це не звучало як промова.

До сету увійдуть «Вітер», «Там де ти», «За тебе», «Батько і мати» та інші речі, які аудиторія знає напам'ять. Плюс новий матеріал, який ще не звучав у великих залах.

Квитки: ціни і категорії

Ціни на концерт Антитіла в Києві від 650 до 2500 грн залежно від зони. Категорії: партер, трибуни, VIP. На ticketsbox видно наявність місць у реальному часі — дешевих місць залишається дедалі менше з наближенням дат.

Вибір між трьома вечорами — питання особистого графіку. П'ятниця і субота традиційно гарячіші за настроєм залу, неділя — трохи спокійніша. Програма однакова.

Чому цей концерт стоїть окремо

Похід на «ВДОМА» — це не просто вечір з музикою. Це підтримка людей, які не зупинялись, коли зупинились багато хто. І це можливість бути разом з десятьма тисячами людей, які пережили те саме і прийшли не ховатись від цього, а визнати вголос.

Такі речі важливо робити вживу.