“Ми були рекрутами” на традиційних “Кінопоказах на Протасі”

6 вересня в пʼятницю о 19.00 знов запрошуємо на галявину заказнику «Протасів яр» імені Романа Ратушного, де відбудеться показ фільму «Ми були рекрутами». Перед показом фільму відбудеться зустріч з членами знімальної групи: режисером Любомиром Левицьким і виконавчим продюсером Дмитром Нікіфоровим. Вхід на кінопоказ безкоштовний.

Під час кінопоказу можна буде долучитися до збору коштів на допомогу ЗСУ.

Документальний фільм "Ми були рекрутами" переказує історії воєнних подій через очі своїх героїв. Це не просто звичайний каталог подій, а глибоке поглиблення в сутність війни, її вплив на людину, націю, суспільство. Це фільм-послання, який розкриває долю тих, хто обрав шлях воїна. Це не лише історії пережитих втрат і перемог, а й документальна мозаїка життя, де кожна деталь важлива. "Ми були рекрутами" - це фільм-мотивація для майбутніх рекрутів, які збираються служити своїй країні. Це фільм-маніфест, який закликає до свідомості, відповідальності, солідарності. Цей документальний фільм поданий в художній формі, що дозволяє кожному глядачеві зануритися в події, відчути емоції, відчути біль та надію героїв. "Ми були рекрутами" - це фільм, який звертається до світової аудиторії, нагадуючи про важливість миру. Воєнні події, показані в цьому фільмі, - це нагадування про те, що війна - це завжди страшно, що війна не може бути вибаченою та виправданою ніколи. Документальний фільм "Ми були рекрутами" - це шанс для всіх нас зупинитися, задуматися і зрозуміти, що ми всі відповідальні за майбутнє нашої планети. Нехай цей фільм буде нагадуванням про те, що мир - найбільший скарб, який ми маємо.

Любомира Левицького знають як режисера першого українського молодіжного трилеру "Штольня", фільмів "Ломбард», "Тіні незабутих предків", "Вартовий шляху", молодіжної комедії SelfieParty, комедії "Скажене весілля 3".

Через декілька місяців після 24 лютого Любомир зрозумів, що прагне використовувати власний досвід на користь України. Так стався його дебют у документальному кіно - військовий трилер під назвою «Йди за мною», фільм про унікальну рятувальну операцію дроном. Короткометражне кіно високо оцінили глядачі та професійні журі на міжнародних фестивалях, після чого до Любомира Левицького звернулися з 3-ї ОШБр з пропозицією співпраці.

Фільм "Ми були рекрутами" знятий у жанрі мок'юментарі, який передбачає поєднання документальних кадрів із художньою вигадкою.

«Це такий жанр, де реальні люди зі своїми реальними історіями покладені в художню форму. У нас один актор — це рекрут. Взагалі я не хотів мати акторів.

Я подумав взяти юного репортера, який мав бути журналістом, але приєднався до 3-ї штурмової й бере позивний "Журналіст". Він їде з хлопцями на схід, маючи там вісім зупинок. Він бере інтерв'ю у восьми різних людей. Найскладніше було відібрати їх. Бо це реальні бійці, реальні легенди 3-ї штурмової. Ці люди створюють нову мілітарі культуру України, — розповів Любомир Левицький.

“Кінопокази на Протасі” продовжують традиції, започатковані Романом Ратушним. Він був активістом, лідером, який обʼєднав і згуртував місцеву громаду в боротьбі за зелену зону Київської історичної місцевості Протасів яр. Воював, був розвідником 93 ОМбр «Холодний яр», загинув на фронті 8-го червня 2022 року.

Активна боротьба за зелену зону Протасового яру почалась у 2019 році. За життя Романові з однодумцями вдалось врятувати від забудови кілька ділянок, повернути їх в користування громади Києва в статус зеленої зони.

Після загибелі Романа громада, його однодумці з ГО “Захистимо Протасів яр”, команда адвокатів і юристів та Київська міська рада продовжили його справу.