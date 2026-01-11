Відома дата фіналу Національного відбору Євробачення-2026

Фінал Національного відбору Євробачення-2026 відбудеться в суботу, 7 лютого.

Слоган цьогорічного конкурсу - "Будь унікальним", щоб учасники максимально розкривали себе на сцені.

"Ключовою лінією цьогорічного нацвідбору стане меседж "Будь унікальним". Це не просто слоган, а принцип, який ми інтегруємо в усі елементи шоу: від посткардів і сценічного дизайну до перформансів, позиціювання учасників та підходу до формування журі.

Це закономірно, адже для перемоги на "Євробаченні" завжди потрібні індивідуальність і власний голос", - пояснив креативний продюсер Нацвідбору Герман Нєнов. [Глянець]