Наталія Могилевська з чоловіком та дітьми покинула Україну
Нарешті збулась мрія дітей Могилевської.
Українська співачка Наталія Могилевська разом з чоловіком та доньками поїхала до Польщі.
Там проживає онук її чоловіка, з яким той хоче побачитися. А після цього сім'я планує гайнути на море.
"Їдемо із сім'єю у відпустку. Хочу дітям показати світ. Це буде мій перший виїзд за кордон.
Мій чоловік не бачив три роки онука, і ми всі хочемо поїхати до теплої країни, де він живе з його донькою від першого шлюбу", – пояснила Могилевська.
Джерело: Глянець