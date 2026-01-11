Наталія Могилевська з чоловіком та дітьми покинула Україну

Українська співачка Наталія Могилевська разом з чоловіком та доньками поїхала до Польщі.

Там проживає онук її чоловіка, з яким той хоче побачитися. А після цього сім'я планує гайнути на море.

"Їдемо із сім'єю у відпустку. Хочу дітям показати світ. Це буде мій перший виїзд за кордон.

Мій чоловік не бачив три роки онука, і ми всі хочемо поїхати до теплої країни, де він живе з його донькою від першого шлюбу", – пояснила Могилевська.

Джерело: Глянець