МОН розробило калькулятор розрахунку заробітної плати вчителя

Міністерство освіти і науки України розробило калькулятор для точного розрахунку заробітної плати вчителя з урахуванням підвищення. З січня 2026 року заробітна плата вчителів зросла на 30%. МОН перерахувало кошти всім громадам. Наступний етап підвищення — ще на 20% — запланований на вересень 2026 року.

Калькулятор створено для того, щоб з урахуванням підвищення окладу кожен учитель міг індивідуально розрахувати точну суму заробітної плати, зокрема з усіма надбавками та доплатами.

«Це допоміжний інструмент, який дає змогу кожному вчителю самостійно розрахувати структуру своєї зарплати. А якщо виникають питання щодо нарахувань — звернутися до адміністрації школи та громади, а потім, якщо потрібно, до МОН», — зазначила заступник Міністра освіти і науки України Анастасія Софієнко.

Інструмент також дає змогу сформувати індивідуальний розрахунковий лист із повною структурою зарплати. Його можна використати для порівняння з фактичними нарахуваннями. У разі розбіжностей або запитань щодо зарплати за січень 2026 року вчителі можуть залишити звернення через форму.