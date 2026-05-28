У червні можуть відкрити перший кластер переговорів про вступ України до ЄС

Європейська комісія 16 червня запропонує відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомляє Euractiv.

Як відомо, перший переговорний кластер є одним із найважливіших у процесі вступу до Євросоюзу. Він охоплює питання верховенства права, демократичних реформ, державного управління, економічної стабільності та боротьби з корупцією. Саме цей кластер відкривають першим і закривають останнім під час переговорів про членство.

За даними Euractiv, відкриття першого кластера стане фактичним початком повноцінних переговорів щодо вступу України до ЄС. У Євросоюзі також розраховують, що вже у липні можуть стартувати переговори щодо наступних кластерів для України та Молдови.