Заробили на фіктивних інвалідностях понад 200 мільйонів

Серед фігурантів — завідувачка відділення комунального закладу охорони здоровʼя, т.в.о заступника медичного директора профпатологічного закладу охорони здоров’я столиці, колишня працівниця Держпраці та посередники.

Учасники групи за гроші оформлювали військовозобов’язаним підробні медичні документи, що ставали підставою для встановлення групи інвалідності нібито пов’язаної з професійною діяльністю. Це давало можливість отримати відстрочку від мобілізації, підвищені пенсійні виплати та право виїзду за кордон. За попередніми даними «послугами» ділків скористалися щонайменше 500 осіб. Шістьом учасникам групи повідомлено про підозру, а на їх майно накладені арешти.

До оформлення фіктивних діагнозів причетні службовці державних та приватних медичних закладів, а також цивільні особи.

Учасники схеми підшукували військовозобов’язаних громадян та пропонували їм «допомогти» з оформленням групи інвалідності, що нібито стала результатом впливу шкідливих виробничих факторів на роботі. Вартість таких «послуг» становила 420 тис. грн з кожного.

За ці гроші фігуранти оформлювали «історію хвороби». Зокрема, вносили неправдиві відомості до офіційних медичних документів — висновків, довідок та результатів обстежень із «потрібними» діагнозами, які не відповідали реальному стану здоров’я чоловіків. Крім того, ділки організовували «клієнтам» фіктивне стаціонарне лікування у приватних та комунальних медичних закладах Запоріжжя.

На підставі сфальсифікованої медичної документації до електронної системи охорони здоров’я вносили дані про «діагностоване» захворювання. Надалі з таким пакетом документів чоловіків направляли до підконтрольних лікарів спеціалізованих профпатологічних закладів, які за гроші встановлювали зв’язок набутого «захворювання» з професійною діяльністю та видавали відповідні висновки.

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували 32 таких факти. Разом з тим, за попередніми даними, лише у 2025 році учасники схеми незаконно оформили близько 500 фіктивних інвалідностей.

За силової підтримки КОРД поліцейські УСР в Запорізькій, Львівській та Дніпропетровській областях та слідчі поліції провели 45 обшуків у приміщеннях лікувальних закладів, а також за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів на території Запорізької, Львівської та Київської областей. Вилучили готівки на понад 7,3 млн грн у гривневому еквіваленті, медичні печатки та штампи, медичну документацію, справи пацієнтів, жорсткі диски, компʼютерну техніку, 24 мобільні телефони, чорнові записи та інші речі, що можуть мати доказове значення.

На підставі зібраних доказів шістьом учасникам групи – завідувачці відділення, т.в.о заступника медичного директора профпатологічного закладу охорони здоров’я столиці, експрацівниці Держпраці та посередникам – повідомлено про підозру.

Крім того, накладено арешт на рухоме та нерухоме майно фігурантів загальною вартістю понад 20 млн грн. Йдеться про шість автомобілів та два обʼєкти нерухомості у столиці та Львівській області.

Досудове розслідування триває. Наразі проводяться заходи, направленні на встановлення інших причетних до вказаних злочинів осіб.