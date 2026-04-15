Завучка школи у Краматорську коригувала обстріли міста

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині інформаторку фсб. Нею виявилась заступниця директора місцевої школи, яка коригувала ракетно-дронові атаки рашистів по Краматорську.

Як встановило розслідування, посадовиця потрапила до уваги російської спецслужби, коли їздила в білорусь на початку повномасштабної війни.

Улітку минулого року фсб «активувала» співпрацю і доручила їй відстежувати локації Сил оборони у прифронтовому місті.

Для виконання завдання ворога фігурантка обходила райцентр та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки українських військ.

Крім цього, жінка намагалася завуальовано випитувати розвідувальну інформацію через знайомих під час побутових розмов.

Зібрані відомості вона через месенджер передавала куратору з рф у вигляді голосових та текстових повідомлень із зазначенням локацій потенційних «цілей».

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.