Сили оборони України вп’яте уразили нафтопереробний завод РФ "Туапсинський"

У ніч на 27 травня 2026 року підрозділами Сил оборони України уражено нафтопереробний завод “Туапсинский” (Туапсе, Краснодарський край, рф). Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються.

НПЗ “Туапсинский” в є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня рф. Потужність переробки становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил рф.

Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ з використанням ракет повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил рф у районах Воронежа (Воронезька обл., рф), Таганрога (Ростовська обл., рф) та Севастополя (ТОТ АР Крим).

Крім того, Сили оборони України уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво БпЛА у районі Азовського Запорізької області.

Серед іншого, уражено радіолокаційну станцію “Небо-СВ” у районі Кам’янки та командно-штабну машину зі складу комплексу “Бук-М2” окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.