З вересня безкоштовні гарячі обіди отримуватимуть всі учні України

Понад 2 млн дітей у школах України вже отримують безкоштовні гарячі обіди. З вересня 2026 року Уряд розширює цей підхід на всю країну — близько 3 млн учнів. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Очільниця Уряду зазначила, що у Міжнародний день шкільного харчування важливо нагадати, що ця реформа підтримує і зміцнює громади на всіх рівнях: від здоровʼя дітей до стимулювання локального виробництва і розбудови економіки.

Прем’єр-міністр висловила вдячність першій леді Олені Зеленській, завдяки лідерству якої вже п’ять років реформа шкільного харчування є системною державною політикою і продовжує активно втілюватися.

Юлія Свириденко повідомила, що Уряд готує необхідну інфраструктуру для продовження змін:

- На подальшу модернізацію харчоблоків у державному бюджеті закладено 1 млрд грн.

- Розвивається нова модель організації харчування. Для цього фабрики-кухні створюються у громадах Запорізької, Вінницької, Київської, Львівської та Сумської областей. Вони дозволяють централізовано готувати тисячі порцій щодня для шкіл громад.

- На базі закладів професійно-технічної освіти створюються сучасні кулінарні хаби для підготовки та підвищення кваліфікації кухарів. Майже 9,5 тисячі кухарів уже пройшли навчання та підвищили кваліфікацію, з них понад 3 тисячі — протягом минулого року.

«Організація шкільного харчування в громаді — це повноцінний бізнес-процес, до якого активно долучається приватний сектор», – наголосила Юлія Свириденко.