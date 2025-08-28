«2000 метрів до Андріївки» представлятиме Україну на 98-й премії «Оскар»

«2000 метрів до Андріївки» представлятиме Україну у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й премії «Оскар» .

Український Оскарівський Комітет обрав фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова представляти Україну у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й премії «Оскар».

Український Оскарівський Комітет зазначає: «Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя».

Мстислав Чернов про рішення Комітету: «Це честь для нас представляти Україну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на премії «Оскар®». Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним».

Про фільм «2000 метрів до Андріївки»:

Від лауреатів премії «Оскар», творців «20 днів у Маріуполі», «2000 Метрів до Андріївки» розкриває наслідки російсько-української війни через особисту й болісну перспективу.

Після своєї історичної хроніки цивільних втрат у Маріуполі, Мстислав Чернов звертає

об'єктив на українських військових — ким вони є, звідки вони прийшли і які неймовірно

важкі рішення їм доводиться ухвалювати в окопах, борючись за кожен клаптик рідної

землі.

На тлі провальної контрнаступальної операції 2023 року, Чернов разом із колегою з AP Алексом Бабенком супроводжують українську бригаду, яка пробивається приблизно через 2000 метрів щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого Росією села Андріївка. Поєднуючи авторські кадри, інтенсивне відео з боді-камер українських бійців і потужні моменти особистих роздумів, «2000 Метрів до Андріївки» з моторошною інтимністю показує: чим далі військові просуваються спустошеною батьківщиною, тим глибше усвідомлюють — для них ця війна може не мати кінця.

Світова премʼєра фільму «2000 метрів до Андріївки» відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року, де стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary. Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA, де фільм переміг одразу в трьох категоріях. З 28 серпня фільм у широкому прокаті в Україні.

Рішення прийнято Українським Оскарівським Комітетом з 12 осіб, експертів кіногалузі, зокрема кінематографістів та кінокритиків, обраних шляхом голосування членів Української Кіноакадемії. До складу комітету увійшли: Дмитро Сухолиткий-Собчук, режисер (голова Комітету), Максим Асадчий, продюсер, Денис Буданов, кінокритик, Дмитро Десятерик, кінокритик, Тарас Дронь, режисер, Марина Ер Горбач, режисерка, Андрій Халпахчі, директор МКФ «Молодість», Олексій Першко, кінокритик, Катерина Сліпченко, кінокритикиня, Марина Степанська, режисерка, Володимир Яценко, продюсер, Сергій Зленко, дистрибʼютор, продюсер.

Український Оскарівський Комітет – це незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене у 2006 році при Асоціації продюсерів України. Меморандум про співпрацю укладено Асоціацією продюсерів України, Національною спілкою кінематографістів України, Українською Кіноакадемією та Українським інститутом. Комітет займається щорічним відбором і висуненням фільму від України на здобуття премії «Оскар®» Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

«Шортлист» із 15 фільмів у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» буде оголошено 16 грудня 2025 року.

П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року.

Церемонія вручення 98-ї премії «Оскар®» відбудеться 15 березня 2026 року.