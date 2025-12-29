ПУМБ став фіналістом міжнародної нагороди Partnership for Sustainability Award 2025

Перший Український Міжнародний Банк увійшов до фіналу престижної міжнародної премії Partnership for Sustainability Award 2025, яку проводить Глобальний договір ООН в Україні. Визнання банк отримав завдяки ветеранській інтеграційній платформі «Жити назустріч».

Partnership for Sustainability Award є щорічною ініціативою Глобального договору ООН в Україні та вважається однією з найавторитетніших нагород у сфері сталого розвитку, ESG і міжсекторальної співпраці. Премія відзначає ефективні партнерські проєкти, реалізовані за участі бізнесу, державних структур та громадських організацій.

Платформа «Жити назустріч», створена ПУМБ, пропонує широкий спектр освітніх, культурних, спортивних і грантових програм. Проєкт став фіналістом у номінації «Ветерани: сила і спільність», адже сприяє всебічній адаптації ветеранів і ветеранок до цивільного життя — зокрема в питаннях працевлаштування, підприємницької діяльності, фінансової грамотності та соціальної взаємодії. Наразі ініціативи платформи об’єднали вже близько 197 тисяч ветеранів, членів їхніх родин і близьких.

Окрему відзнаку «Сильні разом» ПУМБ отримав від спеціального гостя церемонії — команди «Культурних сил». Цю нагороду банк здобув за системну та багаторівневу підтримку захисників України: від забезпечення необхідним спорядженням і технікою на передовій до реалізації освітніх та культурних програм для ветеранів.

Під час конкурсного відбору команда Глобального договору ООН в Україні опрацювала понад 150 заявок із 22 країн світу. До фінального етапу пройшли 93 проєкти — це найбільша кількість фіналістів за всю історію премії. Оцінювання ініціатив здійснювало незалежне міжнародне журі, до складу якого увійшли експерти з Гарвардського університету, Лондонської школи економіки, Всесвітнього економічного форуму, Базельського інституту управління та інших провідних міжнародних організацій.

У 2025 році премія Partnership for Sustainability Award об’єднала учасників з понад двадцяти країн, зокрема з України, Австрії, Бразилії, Данії, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії та США, підтверджуючи глобальний масштаб і значущість ініціативи.