На Запорізькій АЕС серйозні проблеми

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради керуючих у Відні повідомив, що із 7 стовпів електропередач Запорізької атомної електростанції діючою залишилася одна. Відповідно це створює серйозні ризики для безпеки.

"Лише одна лінія електропередач поза майданчиком залишається працездатною, що створює серйозні ризики для безпеки", - сказав він.

За його словами, всі шість реакторів перебувають у холодному відключенні, і жоден з них не може бути безпечно запущений за поточних умов: "Рівень охолоджуючого ставка знизився до 13,4 м, наближаючись до порогу 12,0 м, нижче якого системи охолодження виходять з ладу".

"Шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані "холодної зупинки" з весни 2024 року, але все ще потребують охолоджувальної води для систем безпеки, активних зон реакторів та басейнів витримки відпрацьованого палива", – повідомляло МАГАТЕ.