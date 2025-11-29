Трамп анулює більшість документів, що Байден підписав автопером

Американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social написав, що визнає недійсними всі укази та документи, підписані попередником Джо Байденом за допомогою автопера – пристрою для автоматичного підпису.

"Будь-який документ, підписаний "Сонним Джо Байденом" за допомогою автопера, а це приблизно 92% документів, скасовується і втрачає чинність. Цим я скасовую всі виконавчі накази та все інше, що не було безпосередньо підписано Джо Байденом, оскільки люди, які керували автопеном, зробили це незаконно.

Джо Байден не брав участі в процесі використання автопена, а якщо він скаже, що брав, його притягнуть до відповідальності за неправдиві свідчення".