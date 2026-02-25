Уряд Британії відреагував на заяви РФ щодо ядерної зброї в Україні

Уряд Великої Британії відреагував на заяви РФ про нібито намір Британії та Франції надати Україні ядерну зброю.

Як передає Укрінформ, посилаючись на Sky News.

«Це очевидна спроба Володимира Путіна відвернути увагу від своїх жахливих дій в Україні. У цьому немає жодної правди. Ви, мабуть, чули слова прем'єр-міністра, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців… Ми продовжуватимемо наші зусилля задля забезпечення справедливого та тривалого миру», - заявили в уряді Великої Британії.

Це сталося після того, як російська служба зовнішньої розвідки (СЗР) звинуватила Велику Британію та Францію у планах надати Україні ядерні бомби або «брудну бомбу» з ядерною зброєю, не надавши жодних доказів цього.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв пізніше заявив, що, якби це було так, РФ могла б застосувати ядерну зброю проти Великої Британії, України та Франції «за необхідності».

Як повідомлялося раніше, кілька європейських країн публічно оголосили про намір приєднатися до переговорів про створення спільного ядерного стримування в Європі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон у промовах на Мюнхенській конференції порушували тему європейського ядерного стримування.

Зокрема, Макрон згадав про необхідність «переосмислити ядерне стримування», враховуючи також застосування звичайної зброї, такої як далекобійні ракети.