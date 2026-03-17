Суддю з Луганщини викрито на підбурюванні до підкупу іншого судді

16 березня 2026 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в підбурюванні до надання неправомірної вигоди судді з Луганської області, відрядженому до одного із судів Чернівецької області.

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя підбурював адвоката до надання 30 тис. дол. США судді Солом’янського райсуду м. Києва.

Грошові кошти призначалися за винесення виправдувального вироку у справі за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину, вирішується питання про застосування до судді запобіжного заходу.