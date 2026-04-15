Затримано помічників нардепів, які займалися «схемами для ухилянтів»

Служба безпеки спільно з ДБР та Офісом Генерального прокурора викрила на «ухилянтських схемах» двох помічників чинних народних депутатів України.

За матеріалами справи, фігуранти пропонували військовозобов’язаним за 16 тис. доларів США уникнути призову через підроблені меддокументи або виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску.

Задокументовано, що помічники нардепів пропонували клієнтам:

фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я;

довідки про «інвалідність»;

фейкові посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад регіону.

Як встановило розслідування, після отримання всієї суми за послуги ділки одразу блокували контакти своїх клієнтів та зникали «з радарів».

Правоохоронці задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх «на гарячому» після одержання коштів.

Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами оборудки та гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі організаторам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.