Затримано «подвійного» агента рф та рб, який шпигував у Силах безпілотних систем

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Сил безпілотних систем ЗСУ затримала агента, який одночасно працював на фсб рф та розвідку прикордонної служби республіки білорусь.

Перебуваючи на посаді оператора БпЛА, він «зливав» ворогу дані про напрямки руху, види та кількість дронів Сил оборони, які залучені до боїв у північно-східному прикордонні.

Далі агент за вказівкою ворожих спецслужбістів перевівся на посаду оператора наземних роботизованих комплексів ЗСУ, які здійснюють евакуацію поранених та доставляють боєприпаси на Ізюмському напрямку.

Проте замість виконання службових завдань на передовій, фігурант розпочав збирати дані про дислокацію та плани бойових операцій суміжних підрозділів українських військ.

Одночасно він накопичував для ворога відомості про тактико-технічні характеристики та особливості застосування новітніх роботизованих комплексів Сил оборони.

Після виконання агентурних завдань фігурант сподівався втекти до рф через лінію фронту, де його мали зустрічати російські спецслужбісти.

Військова контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і задокументувала підривну діяльність агента.

Після проведення заходів з убезпечення локацій українських воїнів, ворожого «крота» затримали за місцем його перебування на Харківщині.

Під час обшуків у затриманого вилучено два смартфони із доказами його роботи на спецслужби рф та рб.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.