Американсько-український інвестиційний фонд відбудови (URIF) оголосив про першу інвестицію

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови (URIF) оголосив про затвердження своєї першої інвестиції, спрямованої на зміцнення безпеки України, підтримку галузі, яка стане опорою економіки України під час післявоєнної відбудови, та розширення доступу США та їхніх партнерів до перевірених на практиці передових технологій.

Спільна американсько-українська рада директорів схвалила інвестицію в акціонерний капітал компанії Sine Engineering (Sine), що спеціалізується на нових технологіях. Ця інвестиція сприятиме подальшому розвитку та інноваціям Sine у сфері систем радіокомунікаційного управління безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Sine постачає важливе апаратне та програмне забезпечення для БПЛА, яке забезпечує надійний зв’язок, навігацію та автономність у складних і небезпечних умовах.

«Фонд є частиною довгострокового партнерства зі Сполученими Штатами, яке поєднує інвестиції, технології та безпеку. Сьогоднішнє рішення є першим значним кроком у цьому напрямку. До ключових секторів належать енергетика, виробництво продукції подвійного призначення, розвиток інфраструктури та критично важливі мінерали», — зазначила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ця інвестиція URIF закладає основу для нових інвестицій з боку приватного сектору США та партнерів, які зміцнять спроможність України до самооборони, дозволять масштабувати перевірені на практиці технології для американських клієнтів та стимулюватимуть подальший розвиток безпілотних літальних апаратів. Інвестиція також створює передумови для подальших інновацій компанії Sine у сфері технологій БПЛА, що є життєво важливими для забезпечення безпеки України сьогодні, а також відкриває нові можливості для широкого комерційного застосування під час післявоєнної відбудови, включаючи картографування сільськогосподарських угідь, інспекцію промислових об’єктів, а також застосування у сфері транспорту та логістики.