Сирський: Росія у 2026 році планує залучити ще 409 тисяч військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що "у 2026 році росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Це означає одне - ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті".

Також Сирський повідомив, що провів оперативну нараду щодо стану інженерного облаштування оборонних рубежів. Серед головних завдань він назвав посилення фортифікацій, розвиток захисту від дронів і підготовку населених пунктів до оборони.

Під час наради заслухали доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. За словами головнокомандувача, є проблемні питання, для яких визначили конкретні рішення і строки виконання.