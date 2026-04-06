Ексочільнику окупаційної тюрми на Луганщині заочно повідомлено про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта з тимчасово захопленої Луганщини, який катував українських військовополонених.

Як встановило розслідування, фігурантом є співробітник «виправної колонії № 4 по лнр». З жовтня 2022 по січень 2024 року зловмисник очолював цю окупаційну установу.

У вищезазначений період, перебуваючи на керівній «посаді», колаборант не лише доручав підлеглим вчиняти тортури над полоненими воїнами ЗСУ, але й особисто катував потерпілих.

За матеріалами справи, він регулярно бив полонених руками, ногами, гумовим кийком ПР-73 і столярним молотком.

Крім цього, під час катувань зловмисник іноді використовував електрошокер.

Такі дії грубо порушують вимоги статей 4, 13, 14, 15 і 130 Конвенції про поводження із військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за катування полонених українських воїнів.