Іранські силовики жорстоко розправляються з протестувальниками

За інформацією CNN, лікарні Тегерана, Шираза та інших міст переповнені пацієнтами з вогнепальними пораненнями.

Лікарі з Нейшабура повідомляють, що силовики ведуть вогонь із дахів і терас. Під обстріл потрапляють не лише мітингувальники, а й звичайні перехожі, цілі сім'ї та медичні працівники, які повертаються додому.

Більшість загиблих, доставлених до моргів, мають кульові отвори в області голови та шиї. Очевидці повідомляють про жахливі випадки травмування дітей.

Очна лікарня «Фарабі» в Тегерані зафіксувала аномальний сплеск пацієнтів (від 200 до 500 осіб) із пораненнями очей від гумових куль та шроту. Подібна тактика засліплення протестувальників уже використовувалася режимом у 2022 році, але зараз масштаби значно більші.

Ситуація в лікарнях Тегерана близька до колапсу. Хірурги працюють без зупину, приймаючи десятки людей із роздробленими кінцівками. В деяких закладах запаси крові вичерпані повністю, а лікарі в телефонних розмовах із колегами не стримують сліз через неможливість врятувати пацієнтів.

Через страх перед репресіями родичі загиблих часто намагаються забрати тіла з лікарень якнайшвидше. У Наджафабаді зафіксовані випадки, коли батьки ховали своїх дітей у тому ж одязі, в якому вони загинули, порушуючи традиційні релігійні обряди обмивання, аби встигнути до приходу силовиків.