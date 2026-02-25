У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод. Це виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, яка спеціалізується на виробництві дронів. Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Йдеться не про перенесення "центру тяжіння з України", а про розширення спільних спроможностей і створення "другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва".

"Ми залишаємо центр інженерної експертизи в Україні, а виробництво інтегруємо у британський оборонний простір. Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки", – зауважив Валерій Залужний.

Він підкреслив, що для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. А от для Великої Британії – це посилення власної оборонної індустрії, доступ до перевірених у сучасній війні технологій та створення робочих місць.

"Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань", – наголосив Валерій Залужний.

Минулої осені Ukrspecsystems оголосила про інвестиційний проєкт у Східній Англії вартістю £200 млн. План передбачає будівництво заводу площею 11 000 м² та створення випробувального й навчального центру. Реалізація проєкту дозволить створити до 500 робочих місць і програм стажування в регіоні. Тоді ж Ukrspecsystems також заявила про намір розширювати присутність у Великій Британії протягом наступних трьох років.

Ukrspecsystems – заснована у 2014 році. Вона відома насамперед дронами PD-2, Gekata та серією Shark (Shark, Shark-M, Mini Shark). Вони використовуються для розвідки, спостереження та коригування артилерії.