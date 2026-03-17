Міноборони запускає перший центр компетенції для впровадження ШІ в оборонні процеси

Міністерство оборони України запускає Defense AI Center of Excellence «A1 center» – перший центр компетенцій, який займатиметься впровадженням штучного інтелекту в оборонні процеси та розвитком технологічних рішень для сучасної війни.

Завдання таких центрів — постійно аналізувати поле бою, технології та визначати наступні кроки для розвитку оборонних спроможностей України, адже у сучасній технологічній війні перевагу отримує той, хто швидше проходить цикл інновацій.

Першим таким центром стане Defense AI Center of Excellence «A1 center». Його запуск здійснюється за підтримки уряду Великої Британії.

Його основні напрями роботи:

аналіз бойових даних;

прогнозування дій ворога;

розвиток автономних систем;

розробка нових інструментів управління.

Центр допоможе швидше перетворювати бойовий досвід та дані з фронту на технологічні рішення і прискорювати впровадження інновацій у Силах оборони.

«AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни — від розвідки до управління. Наше завдання — створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі», – підкреслив Михайло Федоров.