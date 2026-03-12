Ізраїль повідомляє про удар по іранському ядерному об’єкту

За інформацією The Times of Israel, армія оборони Ізраїлю ( ЦАХАЛ) нещодавно завдала удару по іранському об'єкту, де, за її даними, розвивали "критично важливі можливості" для створення ядерної зброї.

Йдеться про об'єкт поблизу Тегерана, який ізраїльські військові ідентифікують як комплекс Taleghan.

За даними ЦАХАЛу, його уразили під час хвиль авіаударів, які ізраїльське ВПС здійснювало в цьому районі протягом останніх кількох днів.

Ізраїльські військові стверджують, що останніми роками Іран використовував цей об'єкт для розробки передових вибухових речовин і проведення чутливих експериментів у межах проєкту AMAD – ймовірної секретної програми створення ядерної зброї.

За даними військових, Іран продовжує розвивати можливості, необхідні для створення ядерної зброї, а нещодавній удар є частиною серії операцій, спрямованих на підрив його ядерної програми.