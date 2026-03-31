Порт Усть-Луга зазнав нової атаки

Після чергової атаки дрона на російський порт Усть-Луга на Балтійському морі (РФ) зазнав пошкоджень термінал для завантаження нафти, що, ймовірно, ще більше ускладнить експорт нафти з Росії.

Про це джерела в галузі повідомили агентству Reuters.

Три джерела в галузі повідомили, що під час останньої атаки українські дрони завдали удару по об'єктах завантаження сирої нафти, які експлуатує російський трубопровідний монополіст «Транснефть». Компанія не відповіла на запит про коментар.

За даними джерел, минулого року через порт Усть-Луга було експортовано 32,9 млн тонн нафтопродуктів. Зазвичай тут обробляється близько 700 тис. барелів нафти на день.

За підрахунками Reuters на основі ринкових даних, атаки дронів і захоплення танкерів тіньового флоту паралізували щонайменше 40% експортних потужностей Росії з нафти.

Нагадаємо, влада регіону повідомляла про атаки на Усть-Лугу 22, 25, 27, 29 та 31 березня, що змусило призупинити експортні операції.