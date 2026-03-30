Попереду України: ще дві країни заявили про бажання стати членами ЄС

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та змін у зовнішній політиці США навіть економічно розвинені країни, які раніше не прагнули вступу до ЄС, почали переглядати свої позиції. Про це повідомляє Politico.

«Членство в ЄС завжди пропонувало стабільність і процвітання європейським країнам. Зараз ми бачимо, що ті, хто не входить до ЄС, дедалі більше усвідомлюють, що у світі конкуруючих впливів місце за столом переговорів у ЄС також пропонує підвищену безпеку та захист», – сказала комісар ЄС з питань розширення Марта Кос.

Одним із факторів таких змін називають політику президента США Дональда Трампа після його повернення до влади у 2025 році. Як зазначають джерела, це змусило частину європейських країн шукати додаткові гарантії безпеки. «Зараз не найкращий час, щоб діяти поодинці, Трамп все змінює», – повідомив норвезький чиновник.

Ісландія вже активізувала підготовку до референдуму щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Водночас Норвегія, яка раніше відмовилася від членства, також демонструє поступове зростання підтримки цієї ідеї серед населення.

У матеріалі наголошується, що для чинних членів ЄС приєднання економічно сильніших держав виглядає більш привабливим, ніж розширення за рахунок бідніших країн Східної Європи, зокрема України, Молдови, Сербії та Чорногорії.

"Ці фінансові міркування означають, що буде важко переконати чинних членів у тому, що ці бідніші країни мають бути прийняті," – зазначається у статті.