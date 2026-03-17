У Новгородській області атакований авіаційний ремонтний завод

У місті Стара Русса Новгородської області РФ безпілотники атакували авіаційний ремонтний завод «АТ 123 АРЗ».

Про це повідомив телеграм-канал Astra з посиланням на місцеві пабліки.

За попередніми даними, зафіксовано влучання у перший цех підприємства. Стверджується, що було збито близько семи БПЛА. Офіційна влада регіону цю інформацію наразі не коментувала.

«АТ 123 АРЗ» позиціонує себе як «лідер сервісного обслуговування транспортних літаків військової та цивільної авіації Росії». Завод виконує повний цикл ремонту літаків, усіх його систем і двигунів, а а також є ключовим виконавцем державного оборонного замовлення РФ.