У Варшаві затримали українця, якого вважають «злодієм у законі»

Польська поліція спільно з Агентством внутрішньої безпеки затримали у Варшаві 44-річного українця, якого вважають «злодієм у законі».

Поліція варшавського району Воля повідомила, що чоловік, який перебуває у розшуку, незаконно знаходився на території Польщі і буде депортований з країни, передає Укрінформ.

Зазначається, що у результаті оперативних заходів правоохоронці встановили його тимчасове місце перебування. Зокрема, його виявили і затримали в одному з варшавських готелів.

За даними слідства, затриманий мав високий статус у структурах пострадянської організованої злочинності та раніше був засуджений за тяжкі злочини, зокрема вбивство. Його діяльність охоплювала участь у кримінальних угрупованнях і конфліктах між ними.

Після проведення процесуальних дій чоловіка передали співробітникам підрозділу Прикордонної служби у Варшаві. Ухвалено рішення про заборону його перебування на території країн Шенгенської зони.