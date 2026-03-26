Американці незадоволені війною в Ірані

Як інформує Politico, згідно з кількома опитуваннями, опублікованими в середу, американці дедалі більше критикують війну США в Ірані, що триває вже місяць, при цьому ціни на заправках залишаються високими, а побоювання щодо розростання збройного конфлікту зростають.

Зокрема, 61% учасників опитування Pew Research Center заявили, що не схвалюють дії президента США щодо конфлікту, розпочатого наприкінці лютого.

Опитування Quinnipiac показало, що 42% зареєстрованих виборців вважають, що ця військова операція зробить світ менш безпечним, і лише 35% вважають, що вона зробить світ безпечнішим.

Республіканці та демократи розходяться в оцінках щодо військових дій президента. 78% республіканців заявили Pew, що війна в Ірані йде досить добре або дуже добре, і лише 29% демократів дотримуються тієї ж думки.

Бойові дії в Ірані також поставили під загрозу доступність палива, що є ключовим пунктом порядку денного Трампа напередодні проміжних виборів у листопаді. Ціни на газ продовжують зростати, оскільки Ормузька протока закрита через загрозу атак з боку іранських військ.

У цьому зв'язку 45% дорослих американців в опитуванні AP-NORC заявили, що "надзвичайно" або "дуже" стурбовані перспективами доступності бензину протягом наступних місяців.