Cтуденти-бюджетники приватних закладів теж отримуватимуть стипендії

Міністерство освіти і науки України врегулювало механізм виплати академічних стипендій для студентів денної форми навчання, які здобувають вищу освіту в приватних ЗВО за державним замовленням. Відповідну постанову Кабінет Міністрів України ухвалив 12 березня.

Зміни усувають правову прогалину, через яку раніше академічні стипендії виплачували лише здобувачам-бюджетникам у державних і комунальних закладах. Натомість студенти приватних ЗВО, які також навчаються за державним замовленням, не мали належно визначеного належно визначеного механізму отримання таких виплат.

Постанова набирає чинності з 1 вересня 2026 року, тож і стипендії студентам-бюджетникам у приватних закладах вищої освіти почнуть виплачувати з нового навчального року. Рішення реалізовуватимуть у межах уже передбачених бюджетних призначень МОН на 2026 рік, і воно не потребуватиме додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів.