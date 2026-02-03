Клінтони свідчитимуть у справі Епштейна

За інформацією Bloomberg із посиланням на адвокатів Клінтонів, експрезидент США Білл Клінтон і його дружина, колишня держсекретарка Гілларі Клінтон, погодилися дати свідчення у розслідуванні Палати представників у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Видання зазначає, що на цьому тижні було заплановане голосування в Палаті представників щодо притягнення подружжя Клінтонів до кримінальної відповідальності за неповагу до суду, якщо вони продовжать ігнорувати повістки в рамках розслідування справи Епштейна та його діяльності.

Адвокати Клінтонів зазначили у листі до Джеймса Комера, республіканця з Кентуккі, який очолює комітет з нагляду Палати представників, що подружжя приймає умови комітету і готове з'явитися для дачі показань в узгоджені дати. З листа Клінтонів: "Згідно з практикою комітету, просимо підтвердити, що Палата представників не буде продовжувати процедуру притягнення до відповідальності за неповагу до суду, як зазначив голова комітету у своєму листі сьогодні вранці".

Нагадаємо, Білл Клінтон раніше заявляв, що розірвав стосунки з Епштейном за багато років до його смерті в тюремній камері в Нью-Йорку в 2019 році і що він не знав про його злочини.

Bloomberg додає, що свідчення колишнього президента перед конгресовим органом — це майже нечуване явище у США.