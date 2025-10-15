Українська делегація в США зустрілась із виробниками крилатих ракет Tomahawk
Україна працює над тим, щоб отримати ракети великої дальності Tomahawk.
Делегація українських високопосадовців, яка перебуває з візитом у Сполучених Штатах, зустрілась із представниками компанії Raytheon, яка виробляє крилаті ракети Tomahawk.
Інформує в соцмережах керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Крім Єрмака у зустрічі брали участь прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.
Українська делегація також зустрічалась з представниками іншої американської оборонної компанії Lockheed Martin.
"Їхні технології рятують життя: F-16 та сучасні системи протиповітряної оборони захищають українське небо, а їхні наступальні рішення надійно підтримують наші сили на фронті", – зазначив Єрмак.
Він додав, що співпраця України з американськими компаніями "продовжує зростати".
