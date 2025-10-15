Українська делегація в США зустрілась із виробниками крилатих ракет Tomahawk

Делегація українських високопосадовців, яка перебуває з візитом у Сполучених Штатах, зустрілась із представниками компанії Raytheon, яка виробляє крилаті ракети Tomahawk.

Інформує в соцмережах керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім Єрмака у зустрічі брали участь прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

Українська делегація також зустрічалась з представниками іншої американської оборонної компанії Lockheed Martin.

"Їхні технології рятують життя: F-16 та сучасні системи протиповітряної оборони захищають українське небо, а їхні наступальні рішення надійно підтримують наші сили на фронті", – зазначив Єрмак.

Він додав, що співпраця України з американськими компаніями "продовжує зростати".

Україна прагне отримати ракети великої дальності Tomahawk.