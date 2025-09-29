Адміністрація Трампа обговорює питання надання Україні ракет Tomahawk

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

- Це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент" США Дональд Трамп, - сказав він. - Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на нещодавній зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку Володимир Зеленський обговорював передачу Україні ракет Tomahawk.