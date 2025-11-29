По 15 років тюрми отримали депутатка з Хмельниччини, її син та донька, які працювали на фсб

За доказовою базою Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали учасники агентурної групи фсб, яку у червні 2024 року СБУ викрила на коригуванні ударів по Хмельниччині.

До складу ворожого осередку входили депутатка місцевої ради і двоє її дітей: 43-річний син та донька, якій виповнилося 38 років.

За даними контррозвідки СБУ, вони наводили ракетно-дронові атаки по західному регіону України. Щоб «обійти» українську ППО, агенти фіксували бойові позиції та маршрути руху мобільних вогневих груп Сил оборони.

Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, розташування військової техніки та складів із озброєнням ЗСУ.

Для збору розвідданих, зловмисники на власному авто об’їжджали місцевість під виглядом поїздок у сімейних справах.

Під час розвідвилазок мати з донькою приховано фотографувала військові об’єкти, а син робив відповідні позначки на гугл-картах.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили російську агентуру, задокументували її злочини і затримали всіх фігурантів, коли вони шпигували поблизу пункту базування українських захисників.

За матеріалами справи, наразі вже колишня депутатка понад рік тому була завербована фсб. До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в «Однокласниках».

Після дистанційного вербування, вона «підтягнула» до співпраці з ворогом своїх дітей і вже далі вони разом виконували замовлення рф.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав всіх трьох агентів винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).