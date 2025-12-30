САП та НАБУ викрили злочинну групу️

27 грудня 2025 року за дорученням заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурори САП вручили підозру п’ятьом народним депутатам України. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування перевіряються факти можливого створення та діяльності з 2021 року організованої групи, до складу якої входили народні депутати України, з метою систематичного одержання неправомірної вигоди за прийняття / неприйняття відповідних законопроєктів.

Згідно з розподіленими ролями частина учасників організованої групи відповідала за контроль та координацію інших учасників, доводила до їхнього відома інформацію щодо проєктів законів та постанов, а також змін, які потрібно було підтримати, проголосувавши «за», або, навпаки, відхилити, проголосувавши «проти». Крім того, до кола питань, делегованих організатором групи, входили одержання, розподіл та передача народним депутатам України неправомірної вигоди.

Інші учасники групи мали дотримуватись виконавчої дисципліни, неухильно підтримувати позицію щодо голосування «за» або «проти», бути присутніми в сесійній залі в день голосування.

За виконання всіх вказівок вони отримували грошові кошти, які надавались як особисто, так і через інших учасників організованої групи.

Зазначимо, що сума неправомірної вигоди визначалась «показником ефективності голосувань», який залежав від кількості підтриманих кожним конкретним народним депутатом України проєктів постанов та законів, а також їх присутності на пленарних засіданнях. Розмір неправомірної вигоди становив від 2 000 до 20 000 доларів США. При цьому щонайменше з вересня 2022 року по листопад 2022 року розмір неправомірної вигоди складав 2 000 доларів США, а щонайменше із серпня 2025 року – вже 5 000 доларів США.

Розподіл неправомірної вигоди, як правило, здійснювався щочетверга на початку наступного місяця за підсумками виконання учасниками організованої групи вказівок організатора, наданих як особисто, так і через інших учасників організованої групи, за попередній місяць.

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано одержання з листопада по грудень поточного року учасником вказаної організованої групи – народним депутатом України неправомірної вигоди в сумі не менше ніж 145 000 доларів США із забезпеченням подальшого її розподілу серед інших народних депутатів України.

На сьогодні всім підозрюваним депутатам вручено клопотання про застосування запобіжних заходів.