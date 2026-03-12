Україна посилює розвиток безпілотних систем на основі штучного інтелекту

«Посилюємо розвиток безпілотних систем на основі штучного інтелекту. Це новий формат співпраці між державою, українськими виробниками озброєння та міжнародними партнерами», – повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Виробники озброєння матимуть доступ до спеціальної ШІ-платформи, розробленої Міноборони, яка дозволятиме безпечно та якісно тренувати моделі без доступу до чутливих баз даних. Це допоможе пришвидшити розвиток автономних систем та впровадження нових технологічних рішень для фронту.

«Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Саме тому компанії мають великий запит на такі дані для розвитку оборонних технологій. Водночас для наших Сил оборони це означає ще більше технологічних можливостей, щоб ефективніше виявляти й уражати ворога на полі бою», – зазначила Юлія Свириденко.