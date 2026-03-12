Керівництво оборонного підприємства спіймано на розтраті державних коштів

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру першому заступнику директора одного із всесвітньовідомих державних підприємств оборонної галузі, керівнику структурного підрозділу цього підприємства та директору приватного товариства – постачальника, викритих на розтраті коштів під час закупівлі матеріалів для забезпечення потреб оборонного сектору.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2022 року перший заступник директора держпідприємства розробив та реалізував злочинну схему заволодіння коштами під час закупівлі алюмінієвого прокату.

До реалізації схеми він залучив керівника структурного підрозділу держпідприємства, а він – директора товариства, що постачало алюмінієвий прокат.

Відповідно до злочинного задуму постачальник мав завищити ціни в комерційній пропозиції. Як наслідок, попри можливість закупівлі за ринковою вартістю, державне підприємство придбало товар за фактично вдвічі вищою ціною.

Сума збитків, які наразі підтверджені висновками проведених експертиз, становить понад 19 млн грн, які учасники злочинної схеми конвертували в готівку.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.