Усі випущені ракети "Фламінго" долетіли до Воткинського заводу в РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі ракети FP-5 "Фламінго", які Україна запустила під час удару 'по підприємству військово-промислового комплексу "Воткинський завод" в Удмуртській Республіці РФ, долетіли до цілі, що, за його словами, свідчить про "високу якість і влучність" цих ракет.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", з посиланням на слова Зеленського на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Києві, "всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об'єкта. Я вважаю, що це найголовніший успіх, тобто ми говоримо про високу якість і влучність".

Також Зеленський повідомив, що РФ "полює" за виробництвом "Фламінго", і через російські атаки Україні "довго довелося чекати" відновлення виробничої лінії.

За його словами, виробництво ракет планують нарощувати — це залежить від фінансування та наявності окремих компонентів.