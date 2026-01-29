На Україну сунуть люті морози

За інформацією Гідрометцентру 30 січня у північно-західних та північних областях місцями невеликий сніг, зниження температури до 7-12° морозу; на півдні та південному сході країни дощі за температури 1-8° тепла; на решті території мокрий сніг та дощ, в центральних і Харківській областях ожеледь та налипання мокрого снігу, температура 0-5° морозу (на Закарпатті без істотних опадів, температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла).

У п'ятницю на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, прогнозують ожеледицю, вночі та вранці у більшості південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями туман. Вітер північно-східний, на сході та південному-сході – південно-східний, 7-12 м/с, на північному сході вдень місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 30 січня впродовж доби невеликий сніг, 6-8° морозу, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У суботу очікується ще більше зниження температури. У більшості західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях вночі 12-17° морозу, на півночі країни місцями 20°, вдень 8-13° морозу, на решті території протягом доби 5-10° морозу, на Закарпатті, Приазов'ї, Луганщині та в Криму від 2° тепла до 5° морозу.

По всій території країни, крім півночі та заходу, прогнозують сніг, на півдні та південному сході країни з дощем. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с.

У столиці в суботу без опадів, вночі до -15°, вдень 10-12° морозу, вітер північний, 7-12 м/с.

1 лютого синоптики прогнозують подальше зниження температури.

Вночі 15-20°, місцями на півночі країни 21-26° морозу, вдень 11-16° морозу; на півдні країни, Донеччині та Луганщині вночі 8-13°, вдень 3-8° морозу; в Криму та на Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. Без опадів, лише у південно-східній частині вночі невеликий сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с, – зазначили в Укргідрометцентрі.

У Києві в неділю без опадів, вночі 18-20° морозу, вдень до -15°, вітер північний, 5-10 м/с.