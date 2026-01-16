15 років тюрми отримала зрадниця, яка на замовлення фсб коригувала бомбардування Костянтинівки

За доказовою базою Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримала зрадниця, яка входила до агентурної мережі фсб та коригувала ворожі обстріли прифронтової Костянтинівки.

Співробітники СБУ нейтралізували ворожий осередок навесні 2025 року під час спецоперації на Донеччині. Тоді затримали одразу чотирьох російських агентів, які шпигували на Краматорському напрямку.

Наразі одна з них отримала реальний термін ув’язнення. Зловмисницею виявилась 49-річна місцева безробітна, яка збирала координати для коригування ударів по позиціях ЗСУ.

Для цього вона зафіксувала розташування української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи загарбників на сході України.

Зібрані дані у вигляді текстових повідомлень жінка месенджером передавала в чат-бот, який адміністрував куратор від фсб.

Встановлено, що зловмисниця та інші учасники агентурної мережі самостійно «вийшли» на зв'язок з російською спецслужбою у Телеграмі, діяли окремо один від одного, але мали одного спільного куратора з рф.

За матеріалами СБУ агентку визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).