НАБУ провело обшуки у водія Андрія Єрмака

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у водія ексглави Офісу президента Андрія Єрмака. Про це ZN.UA повідомили джерела в правоохоронних органах. Під час слідчих дій було вилучено телефони та інші електронні носії.

Нагадаємо, за кілька днів до обшуків у Єрмака керівництво НАБУ і САП попередило президента Володимира Зеленського про можливі підозри Андрію Єрмаку і секретарю РНБО Рустему Умерову. Незважаючи на це, президент призначив їх керівниками української переговорної делегації. Уже вранці 28 листопада до Офісу президента прийшли з обшуками, а джерела тоді ж уточнили, що Єрмаку готують підозру, пов'язану з його зацікавленістю в одному з будинків кооперативу "Династія". Того самого дня Андрія Єрмака відправили у відставку, що спричинило ланцюг кадрових перестановок у владі.

Джерело в правоохоронних органах підкреслює, що розслідування триває в активній фазі, а в НАБУ усвідомлюють як рівень фігуранта, так і суспільний запит на швидкий результат. Водночас бюро не має наміру діяти під тиском заради "одноденного ефекту". "Причина затримки одна — необхідність зібрати доказову базу, з якою можна йти до суду", — пояснює співрозмовник.